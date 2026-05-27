刺繍とフリルのクレープドレス！ ディオール アフシア・エルジ カンヌ国際映画祭 The Birthday Party プレミア着用ドレス

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記事ポイント

アフシア・エルジがカンヌ国際映画祭の映画『The Birthday Party』プレミアに登場します。ディオール オートクチュールのグレーのクレープドレスを着用します。メイクアップはディオール ビューティが手がけています。

 

ディオールが、カンヌ国際映画祭でのアフシア・エルジのドレススタイルを発表します。

2026年5月23日に開催された映画『The Birthday Party』プレミアで、グレーのクレープドレスとディオール ビューティのメイクアップが組み合わされています。

 

ディオール「アフシア・エルジ カンヌ国際映画祭『The Birthday Party』プレミア着用ドレス」

 

 

着用者：アフシア・エルジブランド：ディオール着用アイテム：ディオール オートクチュールのグレーのクレープドレスメイクアップ：ディオール ビューティ登場日：2026年5月23日イベント：カンヌ国際映画祭 映画『The Birthday Party』プレミア監督：レア・ミシウスお問合せ先：クリスチャン ディオール TEL 0120-02-1947

アフシア・エルジは、レア・ミシウス監督の映画『The Birthday Party』プレミアにディオールを纏って登場しました。

装いの中心となるディオール オートクチュールのドレスは、レースのような刺繍とレイヤードのフリルを備えたグレーのクレープドレスです。

カンヌ国際映画祭のレッドカーペットに、繊細な刺繍、柔らかなフリル、落ち着いたグレーの色調を重ねたスタイルが示されています。

 

オートクチュール

 

ディオール オートクチュールのクレープドレスは、グレーの生地にレースのような刺繍が施されています。

胸元からスカートにかけて重なるフリルが立体感を生み、映画祭のプレミアにふさわしいフォーマルな印象を形づくります。

 

メイクアップ

 

アフシア・エルジのメイクアップは、ディオール ビューティが担当しています。

ドレスのグレーと刺繍の繊細さに合わせたメイクアップが、レッドカーペットでの全身スタイルを整えています。

 

映画『The Birthday Party』プレミアで披露された装いは、ディオール オートクチュールの刺繍、レイヤードのフリル、ディオール ビューティのメイクアップを一体で見せるスタイルです。

カンヌ国際映画祭という国際的な映画イベントで、アフシア・エルジの佇まいにグレーのクレープドレスが静かな華やかさを添えています。

ディオール「アフシア・エルジ カンヌ国際映画祭『The Birthday Party』プレミア着用ドレス」の紹介でした。

 

よくある質問

 

Q. アフシア・エルジが登場したイベントは何ですか？

 

A. 2026年5月23日にカンヌ国際映画祭で開催された、レア・ミシウス監督の映画『The Birthday Party』プレミアです。

 

Q. メイクアップを担当したブランドは何ですか？

 

A. メイクアップはディオール ビューティです。

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