刺繍とフリルのクレープドレス！ ディオール アフシア・エルジ カンヌ国際映画祭 The Birthday Party プレミア着用ドレス

記事ポイント アフシア・エルジがカンヌ国際映画祭の映画『The Birthday Party』プレミアに登場します。ディオール オートクチュールのグレーのクレープドレスを着用します。メイクアップはディオール ビューティが手がけています。 アフシア・エルジがカンヌ国際映画祭の映画『The Birthday Party』プレミアに登場します。ディオール オートクチュールのグレーのクレープドレスを着用します。メイクアップはディオール ビューティが手がけています。

ディオールが、カンヌ国際映画祭でのアフシア・エルジのドレススタイルを発表します。

2026年5月23日に開催された映画『The Birthday Party』プレミアで、グレーのクレープドレスとディオール ビューティのメイクアップが組み合わされています。

ディオール「アフシア・エルジ カンヌ国際映画祭『The Birthday Party』プレミア着用ドレス」





着用者：アフシア・エルジブランド：ディオール着用アイテム：ディオール オートクチュールのグレーのクレープドレスメイクアップ：ディオール ビューティ登場日：2026年5月23日イベント：カンヌ国際映画祭 映画『The Birthday Party』プレミア監督：レア・ミシウスお問合せ先：クリスチャン ディオール TEL 0120-02-1947

アフシア・エルジは、レア・ミシウス監督の映画『The Birthday Party』プレミアにディオールを纏って登場しました。

装いの中心となるディオール オートクチュールのドレスは、レースのような刺繍とレイヤードのフリルを備えたグレーのクレープドレスです。

カンヌ国際映画祭のレッドカーペットに、繊細な刺繍、柔らかなフリル、落ち着いたグレーの色調を重ねたスタイルが示されています。

オートクチュール

ディオール オートクチュールのクレープドレスは、グレーの生地にレースのような刺繍が施されています。

胸元からスカートにかけて重なるフリルが立体感を生み、映画祭のプレミアにふさわしいフォーマルな印象を形づくります。

メイクアップ

アフシア・エルジのメイクアップは、ディオール ビューティが担当しています。

ドレスのグレーと刺繍の繊細さに合わせたメイクアップが、レッドカーペットでの全身スタイルを整えています。

映画『The Birthday Party』プレミアで披露された装いは、ディオール オートクチュールの刺繍、レイヤードのフリル、ディオール ビューティのメイクアップを一体で見せるスタイルです。

カンヌ国際映画祭という国際的な映画イベントで、アフシア・エルジの佇まいにグレーのクレープドレスが静かな華やかさを添えています。

ディオール「アフシア・エルジ カンヌ国際映画祭『The Birthday Party』プレミア着用ドレス」の紹介でした。

よくある質問

Q. アフシア・エルジが登場したイベントは何ですか？

A. 2026年5月23日にカンヌ国際映画祭で開催された、レア・ミシウス監督の映画『The Birthday Party』プレミアです。

Q. メイクアップを担当したブランドは何ですか？

A. メイクアップはディオール ビューティです。

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