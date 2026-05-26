◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8-3巨人(26日、東京ドーム)ソフトバンクの正木智也選手がチームを勢いづけるホームランで勝利に貢献しました。0-0の3回、則本昂大投手からレフトポール際へ先制の2号ソロホームランを記録。「最初大事な試合だと分かっていたのでその中で最初にホームランを打ててよかった」と振り返りました。その後、打線がつながり、栗原陵矢選手の3ランや山本恵大選手のソロホームランが飛び出し、1イニン