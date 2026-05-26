5月24日、カンヌ国際映画祭で濱口竜介監督作品『急に具合が悪くなる』に主演し、主演女優賞を獲得した岡本多緒をXで祝福した高市早苗総理。《同作で共に主演を務めたビルジニー・エフィラさんとの同時受賞で、日本人初の快挙です。岡本さんをはじめ、濱口監督ほか同作品の関係者の皆様に心よりお祝い申し上げます》と喜びを綴った。この投稿をめぐり、俳優でミュージシャンの金剛地武志の発言が話題となっている。金剛地は同日