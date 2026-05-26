ファミリーマートは5月26日、テレビ神奈川の情報番組「猫のひたいほどワイドNEO」とのタイアップ第2弾商品を関東地方のファミリーマートで発売した。「猫のひたいほどワイドNEO」タイアップ第2弾昨年、同社とテレビ神奈川とのタイアップでは地産食材「湘南ゴールド」を使用したパン・デザート計3種類を発売し好評を博した。今回はタイアップ第2弾として、「神奈川の味」をテーマにした、地元に愛されるメニュー3種類を展開する。「