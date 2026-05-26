◇交流戦阪神―日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神自慢の中軸に日本ハムバッテリーがインコース攻めを敢行した。目立ったのは2回先頭で打席に立った佐藤輝への攻め。日本ハム・伊藤、田宮のバッテリーは2球目から4球連続でインコースに投げ込み4球目のスライダーで佐藤輝のバットがぐしゃりと折れた。これにはテレビ解説を務めた阪神OBの赤星憲広氏も「こんなにインコース続けるチーム（セ・リーグには）ないですよ」