演歌歌手多岐川舞子（56）が26日、東京・新宿PIT INNで、「多岐川舞子アニバーサリーLIVE」を行った。89年5月、シングル「男灘」でデビューした多岐川にとって、5月は思い入れの深い“デビュー月”。毎年5月のアニバーサリーライブが恒例となっている。「本日5月26日は私が上京した日でして、この新宿にはいろいろ教わって、そして楽しませてもらった場所なので、今日は新宿でライブできてうれしいです」とすると、「あの頃、恩師