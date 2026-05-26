２５日に放送された日本テレビ系「有吉ゼミ」では、大阪場所での大嶽部屋を特集。「土俵の妖精」が登場し、ファンからは「ついに地上波に見つかってしまった」などの声が上がった。この日は大人気企画の「グルメすぎる相撲部屋」を放送。大阪場所では今年から池田市に拠点を移した大嶽部屋のグルメ過ぎる料理などを紹介した。その中で、大嶽部屋の面々が池田市の商店街に挨拶回りに行くシーンが放送されたが、商店街の人たち