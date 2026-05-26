シャオミ・ジャパンはウェアラブルシリーズの最新モデル『Xiaomi Smart Band 10 Pro』を日本で発売する。本製品は、9.7mmのスリムボディに最大21日間持続するバッテリーを搭載したスマートバンドで、専門睡眠機関と共同開発したヘルスケア機能と、本格的なスポーツ機能を備える。ディスプレイは1.74インチの有機EL（AMOLED）を採用し、最大輝度は2000nitsまで引き上げられた。フレームには高強度