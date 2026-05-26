◇MLB ドジャース5-3ロッキーズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手のハッスルプレーによりドジャースが逆転の潮目をつかみ勝利しました。7回2点ビハインドで、先頭打者から2者連続四球で得点圏に走者を置くと、続くミゲル・ロハス選手が死球で満塁となります。続く大谷選手が初球をとらえるとボールはセカンドへ転がり2塁はアウト、1塁の大谷選手もアウトと申告されるもここで大谷選手がベンチへ向かっ