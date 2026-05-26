ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のW杯着用新ユニフォームを発表ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟とスポーツブランドのKelmeは5月25日、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が2026年のFIFAワールドカップ（W杯）で着用する新しい公式ユニフォームを発表した。サプライヤーはKelmeが務め、1stユニフォームは濃い目の青、2ndは白を基調に左右非対称のピンストライプが施され、アイデンティティ、誇り、帰属意識を表現する要素から、