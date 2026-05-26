◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２６日・横浜）オリックス・杉本裕太郎外野手が今季初めて１軍合流を果たした。両膝痛から１９日に実戦復帰し、ファーム・リーグでは４試合で１３打数６安打、１本塁打を記録。「初心を思い出して、謙虚に頑張りたいです」と待ち望んだ「開幕」を迎えた。パ・リーグ最少の２９本塁打。新外国人のシーモアもファーム再調整となり、ラオウには一発長打の期待がかかる。