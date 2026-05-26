ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２５日（日本時間２６日）に本拠地ロサンゼルスでのロトッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打１打点、１得点だった。打率２割７分３厘。チームは５―３で逆転勝ちして３連勝とした。初回先頭は右腕ゴードンの初球、内角高めの８６・２マイル（約１３８・７キロ）のスライダーをフルスイング。打球速度１０５・７マイル（約１７０・１キロ）の鋭いライナーは右翼線を破る二