ソフトバンクグループが大幅に４日続伸。株価は株式分割考慮後の上場来高値を連日で更新している。米オープンＡＩの上場観測などを背景にした買いが継続している。ＳＭＢＣ日興証券は２５日、同社株の目標株価を５２００円から８５００円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続した。同証券では、最近のアームホールディングス＜ARM＞株の上昇を反映させ、目標株価を引き上げた。オ}