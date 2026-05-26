全日本空輸（ANA）は、「ANA国内線特典航空券 マイルプレゼントキャンペーン」を6月1日から7月17日まで実施する。参加登録の上、ANA国内線特典航空券を利用した人を対象に、利用区間数に応じてマイルをプレゼントする。プレゼントマイル数は、2・3区間搭乗で500マイル、4・5区間搭乗で1,000マイル、6〜9区間搭乗で2,000マイル、10区間以上で5,000マイル。乗り継ぎ旅程の場合は、経由地に関わらず、出発地から最終目的地までを1区間