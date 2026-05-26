「ユーザーの携帯電話を盗聴する広告機能」を宣伝していたマーケティング企業が罰金を科される、実際に盗聴していた証拠なし

「ユーザーの携帯電話を盗聴する広告機能」を宣伝していたマーケティング企業が罰金を科される、実際に盗聴していた証拠なし