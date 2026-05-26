モデルの益若つばさ（40）が26日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「ネイル変えたよ」と書き出した益若。「ナチュラルなピンク色のチークネイルに先端だけミラーに。同色のプチストーンもつけました」と紹介した。「上まつげも生え癖を整えるようにゆるーくまつげパーマしてもらったよ。マスカラ塗ってないんだけど育って伸びてきた」とコメント。「施術中は時計仕掛けのマリッジ観ました。なるほど。婚活