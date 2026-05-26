２６日午前９時１８分ごろ、神奈川県箱根町と湯河原町、静岡県熱海市で震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は神奈川県西部。震源の深さは約１０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）３・１と推定される。相模原市緑区と小田原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、真鶴町、清川村、山梨県富士河口湖町で震度１を観測した。