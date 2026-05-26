大塚製薬は、自治体と連携した熱中症対策を各地で強化している。その一環として静岡市と共催し、5月20日、静岡市役所で「令和8年度しずおか中部連携中枢都市圏熱中症対策会議」を開催した。会議には中部5市2町の自治体に加え、小売や流通などの民間企業・団体が参画。熱中症搬送者数の削減やクーリングシェルターの拡充をKPIに掲げ、官民連携による広域的な熱中症対策の方向性を共有した。大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業