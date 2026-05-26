◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが２５日（日本時間２６日）、始球式を務めるドジャース対ロッキーズ戦の試合前にグラウンドに姿を現した。

三浦さんは「ＲＩＫＵ」の背ネームに背番号「６」。木原さんは「１２」の背番号に「ＲＹＵＩＣＨＩ」のドジャースユニホーム姿で登場した。笑顔で記念撮影にも応じると、仲良くボールの握りなどを確認。キャッチボールを行うなど、本番に向けて入念な準備をしていた。

２２日に始球式を務めることが発表されており、「２人とも野球が大好きなので、今回ドジャースの始球式という貴重な機会をいただけて本当にうれしく思っています。初めてお話を聞いた時は、まさか自分たちが…と驚きと興奮でいっぱいでした。世界中の野球ファンに愛されている場所で始球式を務めさせていただけることを光栄に思いますし、当日は自分たちらしく楽しみながら、会場を盛り上げられるよう頑張りたいと思います！」とコメントしていた。

この日は大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。ロッキーズには、菅野智之投手も所属している。