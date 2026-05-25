巨人・阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で逮捕されたことが２５日、分かった。警視庁関係者が認めた。その後、渋谷署から釈放された。阿部監督は安田学園から中大を経て、２０００年度のドラフト１位で巨人に入団。現役時代は強打の捕手として活躍し、通算成績は２２８２試合に出場し、２１３２安打を放って打率・２８４、４０６本塁打、１２８５打点。２０１２年は首位打者と打点王に輝き、リーグＭＶＰに選ばれた。２０１９年