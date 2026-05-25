タレントのあのが、バラエティ番組で鈴木紗理奈を名指しで “嫌い” と発言した騒動が波紋を広げている。そんななか、かつて人気芸人が語っていたあのに関する “予言” が注目を集めているようだ。騒動の発端となったのは、5月18日のバラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれたあのが、鈴木の名前を出したこと。その後、鈴木がInstagramのストーリーズで《そう