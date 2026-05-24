イランへの軍事攻撃の影響で、アメリカから日本にトマホーク・ミサイルを納入する計画が最大で2年遅れる可能性があると、イギリスメディアが報じました。日本は2028年までに、400発のトマホーク・ミサイルをアメリカから受け取る予定でした。イギリスのフィナンシャル・タイムズによりますと、アメリカ国防総省は、イランに対する軍事作戦で弾薬を大量に消費したためミサイルなどの在庫を回復させることを優先していて、トマホーク