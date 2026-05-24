ひなせかきカキフェス 備前市日生地区のカキを一年中楽しんでもらおうと、さまざまなグルメを集めたイベントが開かれました。 備前市で開かれた「ひなせかきカキフェス」です。日生地区のカキを一年中楽しんでもらいたいと実行委員会が主催し、今回で5回目です。こちらでは、大ぶりの岩ガキが次々と売れ、購入した人がさっそく味わっていました。 （訪れた人）「ちょっとシーズンが外れているのでどうなのかな