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【J1百年構想リーグ EAST第18節】(Ksスタ)水戸 1-3(前半0-0)川崎F<得点者>[水]パトリッキ(90分+1)[川]持山匡佑3(58分、78分、85分)主審:山下良美└川崎Fの大卒ルーキー持山匡佑がプロ初弾から怒涛ハット! 最終節で水戸を破り4位浮上