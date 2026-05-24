【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMの2ndアルバム『’PUREFLOW’ pt.1』が発売初日に売上げ枚数43万枚を突破した。 ■LE SSERAFIMによるK-POPガールグループ旋風が世界を席巻！ 『’PUREFLOW’ pt.1』は5月22日にリリースされ、アルバム売上枚数集計サイトHANTEOチャート基準で発売初日に43万5675枚の売上枚数を記録し、5月22日付のアルバムチャートで1位を獲得した。これは