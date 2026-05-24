LE SSERAFIMの2ndアルバム『′PUREFLOW′ pt.1』が発売初日に43万枚突破！2026年の第4世代ガールグループ最多記録達成

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LE SSERAFIMの2ndアルバム『’PUREFLOW’ pt.1』が発売初日に売上げ枚数43万枚を突破した。

■LE SSERAFIMによるK-POPガールグループ旋風が世界を席巻！

『’PUREFLOW’ pt.1』は5月22日にリリースされ、アルバム売上枚数集計サイトHANTEOチャート基準で発売初日に43万5675枚の売上枚数を記録し、5月22日付のアルバムチャートで1位を獲得した。これは、2026年に発売されたK-POP第4世代ガールグループのアルバムの中で、発売初日の売上枚数としては最多記録。また、全世代のガールグループの中でもBLACKPINKに次いで2番目に多い記録となっている。他にもiTunesの「Worldwide iTunes Album」で3位にチャートインし、世界的な人気を証明した。

『’PUREFLOW’ pt.1』は、5人のメンバーが恐怖と向き合う中で経験した変化と成長を盛り込んみ、「FEARLESS」と叫んでいた5人のメンバーが、恐怖心を知ることでお互いに強くなっていき、その力を糧に前へと進んでいく姿を描いている。

タイトル曲「BOOMPALA」は、世界中で人気を集めたラテンポップの楽曲「マカレナ (Macarena)」をサンプリングしており、世界中の老若男女が一緒に楽しめる明るく軽快な楽曲。中毒性の高いリズムと、まるで呪文のような歌詞が早くも話題を呼んでおり、お祭りのような盛り上がりを見せている。

■7月からはワールドツアーもスタート

LE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本・アジア・米国・欧州など世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』を開催する。日本では、大阪・大阪城ホール（7月25～26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30日～8月2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8～9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18～19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2～3日）の5都市11公演で開催される。

また、LE SSERAFIMは、6月6日～7日に韓国・ソウルのオリンピック公園 (KSPO DOME、88芝生広場) で開催される『2026 Weverse Con Festival』への出演も決定。世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に注目だ。

■リリース情報

2026.06.01 ON SALE

アルバム『’PUREFLOW’ pt.1』

※韓国発売日：2026年5月22日

https://lesserafim.lnk.to/pureflow_jpPR

■【動画】LE SSERAFIM「BOOMPALA」MV

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp