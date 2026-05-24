5月24日、Bリーグの鹿児島レブナイズは、遠藤善と2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。 新潟県出身で現在27歳の遠藤は、182センチ75キロのシューティングガード。日本体育大学卒業後、大阪エヴェッサでのプレーを経て、2021年に地元・新潟アルビレックスBBへ加入。3シーズンにわたり主力として経験を積み、2024－25シーズンには茨城ロボッツへ移