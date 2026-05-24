5月24日、Bリーグの鹿児島レブナイズは、遠藤善と2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。 新潟県出身で現在27歳の遠藤は、182センチ75キロのシューティングガード。日本体育大学卒業後、大阪エヴェッサでのプレーを経て、2021年に地元・新潟アルビレックスBBへ加入。3シーズンにわたり主力として経験を積み、2024－25シーズンには茨城ロボッツへ移
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 栃木強殺「許すことは絶対ない」
- 2. 神戸殺傷 途絶えた加害者の手紙
- 3. 日本一の道の駅で7千万貸し死亡
- 4. 橋の下で…母と息子の遺体発見
- 5. 薬物容認の国際大会 米で開催へ
- 6. 村上宗隆の「トイレ革命」大好評
- 7. 娘は夫の隠し子…裏切り知った妻
- 8. エアコン代が半減? 自衛隊の裏技
- 9. 「海賊版」被害総額が10兆円突破
- 10. あの 憶測呼ぶ「消された」投稿
- 1. 神戸殺傷 途絶えた加害者の手紙
- 2. 栃木強殺「許すことは絶対ない」
- 3. 橋の下で…母と息子の遺体発見
- 4. 娘は夫の隠し子…裏切り知った妻
- 5. 「海賊版」被害総額が10兆円突破
- 6. 健診中に女児34人盗撮か 元教師
- 7. 声優・津田健次郎がTikTokを提訴
- 8. 指示役夫の浮気で「公開レスバ」
- 9. 中国製品が爆発して歌手の家全焼
- 10. 80人超の名女優と関係→全CM降板
- 1. 雅子さまに突然祝われてJK驚く
- 2. 「日本人と知って豹変」海外も
- 3. 出会いは小3、年上夫と26歳差婚
- 4. 高収入だった人・低収入の老後
- 5. リアル8番出口? 駅の現在に衝撃
- 6. 税控除見送り 現金給付に一本化
- 7. 「家事の国家資格化」利権に指摘
- 8. やめたら2千万円貯まった習慣9つ
- 9. がんサバイバーに…酷すぎる言葉
- 10. 出張族お断り マイラー阿鼻叫喚
- 1. コナンの中国版と日本版を比較
- 2. 「日韓ビジネス」決定的な違い
- 3. トランプ政権の発足で米から移住
- 4. 中国元小学校教師の「無料配信」
- 5. わずか9カ月でAI管理ツール廃止
- 6. 台湾が日本の半導体産業を警戒
- 7. 中国が世界一の駅を38カ月で完成
- 8. トランプ氏 長男結婚式を欠席
- 9. 秋山素子さん 中国観光で驚き
- 10. ウ 露の侵攻を受ける領土解放
- 1. 受験生の親がやるべきでないこと
- 2. 居酒屋でソフドリ＋フード 物議
- 3. 「東京に帰る」二拠点生活の現実
- 4. トルコの「20年非課税」に驚き
- 5. 「シール帳」ならぬ「お菓子帳」
- 6. 20代で6000万マンション買えた訳
- 7. 性格診断で一番損している血液型
- 8. 「配当長者」になった裏側とは
- 9. 迷惑な人は「はい」しか言わない
- 10. 印で初の高速鉄道 重要な転換期
- 1. 値上がり続くスマホ料金は「市場競争による値下げが重要」、林総務大臣がコメント
- 2. Android搭載の小型ゲーム機「AYANEO Pocket S Mini」の外観はこんな感じ
- 3. 手軽にYouTube動画をダウンロードできるサイト「y2mate.com」の使い方
- 4. 経産省が主催するロボット競技会「WRS」結果発表！競い抜いた5日間、日本チームの強さが光る / World Robot Summit 2018
- 5. 【3COINS】防災グッズにも！ 手持ちと吊り下げの2WAYで使えるLEDライトがいい感じ
- 6. 【動画版ナノバナナ登場】Googleの最新動画生成AI「Gemini Omni(Flash)」とは？ 使い方・作れる動画・得意不得意分野まで完全解説！
- 7. 「報酬改善は考えていない」Uber Eats対話会レポートのコピペ回答に配達員が指摘するこれが現実
- 8. アーム部分がフレキシブルに曲がる！スマホやタブレットがてぶらで使えるホルダー
- 9. 超薄型＆軽量でスマホの裏に貼り付けて充電もできるモバイルバッテリー「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」レビュー
- 10. ディスプレイ対応のモバイルバッテリーシリーズ / バーガーキング「ワッパー 祭り」開催【まとめ記事】
- 11. GROOVE Xの「LOVOT」と一夜を共にする高級スイート宿泊プランを体験してきた！ #WestinTokyo #LOVOTとの暮らし
- 12. Amazonで購入したCore i9-13900Kの中身がCore i7-13700Kだったことが判明
- 13. 主要原材料に動物性食材を不使用！モスバーガー「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」発表会＆試食会
- 14. あのロボットに似てる? 4足歩行ロボット「Unitree A1」の国内販売を発表 ジョギングやバク転、尾行だってできる
- 15. Mac向けOSの次期メジャーバージョン「macOS Sonoma」発表、小島秀夫監督が登場しデス・ストランディングのMac版も発表
- 16. 肩・首のコリに スマホ顔面落下も防ぐ 反射の仕組みでスマホを見るメガネ 価格もお手頃 スリコから
- 17. ロボットたくさん！「CEATEC JAPAN 2018」フォトレポート！ by ロボスタカメラ部
- 18. ロボットと創る次世代医療サービス 院内無人輸送、遠隔操作、見回りにPEANUT、OriHime、Pepperを無償提供へ X-mov Japanが発表
- 19. 掃除ロボットのルンバやブラーバのアイロボット社「床掃除の意識調査」を公開 夏の掃除の悩みは? 除菌を意識した掃除が常識に?
- 20. ソニーの未発表な次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」と見られる「PM-152*-BV」が認証通過！今年は1 VIIIとともに上期に投入か
- 1. 薬物容認の国際大会 米で開催へ
- 2. 「靴がない」GKからバレーに転向
- 3. 大谷翔平 長者番付203億円で5位
- 4. DeNA・ビシエド 球団慰留も引退
- 5. 侍ジャパン監督 松井氏ら固辞か
- 6. 大谷と共闘→電撃引退→翌日復帰
- 7. 【オークス】今村聖奈が歴史的偉業！ジュウリョクピエロでJRA女性騎手でクラシック初騎乗でG1初制覇！
- 8. 大谷翔平が巨大ベントレーで出勤
- 9. 「プレーに集中できない」ビーチバレーの悪質撮影、注意も改善なく…名古屋大会で「男女問わず全面禁止」決定
- 10. 冗談だろ? 菊池雄星の悲報に落胆
- 1. あの 憶測呼ぶ「消された」投稿
- 2. 大相撲 客席から「異様な声援」
- 3. 沢尻 約20年来のファンとBBQ
- 4. 「嫌いと言っていい芸能人」反響
- 5. 職場で出産→殺害 遅すぎた懺悔
- 6. 元夫の逮捕報道 読む担当だった
- 7. 芸能界の裏で数え切れぬいじめか
- 8. あの降板宣言にテレ朝がコメント
- 9. 不祥事発覚当日、部屋から喘ぎ声
- 10. ひろゆき氏、仏に移住の理由説明
- 1. 「エッホエッホ」TikTokerが結婚
- 2. 義母のカレー食べて1時間 子異変
- 3. ユニクロとGUのスウェットの違い
- 4. 生理来ない...TBSアナ苦悩の告白
- 5. ミスドの新食感ドーナツが登場
- 6. 遺族年金と生活保護で暮らす現実
- 7. 高須氏語る老化早めるダイエット
- 8. 人気セク女 壮絶トラブルあった
- 9. スリコの「神アイテム」が連発
- 10. 初心者の悩み解決 全身を筋トレ