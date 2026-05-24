山本彩と齊藤なぎさの野球観戦２ショットが注目を集めている。シンガー・ソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩が２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「なーたんと阪神−巨人戦＠東京ドーム」と一言。女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の元メンバーで女優の齊藤なぎさとともに、東京ドームで伝統の一戦を観戦した。「初めてのエキサイトシートは迫力凄（すご）くて興奮しまくりやったし最近野