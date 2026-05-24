俳優の唐沢寿明（62）が24日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。妻で女優の山口智子（61）との夫婦生活について語った。千葉県富里市を巡る車の中で、視聴者の悩みに答えることに。夫が空になった牛乳パックを冷蔵庫に戻して残しており、改善されない、どうすればよいかとの相談が寄せられた。唐沢は「ケンカになるのが嫌だからというのは凄く分かるのよ。できれ