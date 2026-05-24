ディズニーが提案するプレミアム・ラージ・フォーマット（PLF）の新規格「Infinity Vision（インフィニティ・ヴィジョン）」は、「彼らなりのブランディング戦略」である──。IMAXのリチャード・ゲルフォンド社長が自身の見解を明かした。 Infinity Visionは、2026年4月にディズニーが発表したもので、9月の『アベンジャーズ／エンドゲーム』再上映からスタートし、続く『アベ