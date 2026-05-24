スリーコインズは5月20日、姿勢を崩さずスマートフォンの画面を見られる「スマホ快適グラス」を発売した。カラーはアイボリーとグレーの2色で価格は1100円。●反射の仕組みを利用したメガネ 仰向けでも難なくスマホが見られる新製品は、反射の仕組みを利用して、仰向けのままスマホや本が見られるメガネ。うつむくことなく画面を閲覧できるので、首や肩への負担を軽減できる。仰向けに寝ても使えるので、これを付ければ、ス