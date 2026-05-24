ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が２５日（日本時間２６日）のロッキーズ戦からチームに合流することが明らかになった。２３日（同２４日）、ジ・アスレチックのケイティ・ウー記者が自身のＸで「キケ・ヘルナンデスは今夜、オクラホマで最後のリハビリゲームに出場し、月曜日にはドジャースに合流する予定だ」と伝えた。キケは昨年のワールドシリーズ後に痛めていた左肘の手術を受けていた。開幕から負傷者リスト（ＩＬ