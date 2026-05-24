第79回カンヌ国際映画祭で女優賞に輝いた岡本多緒さん（右）とビルジニー・エフィラさん＝23日、カンヌ（ロイター＝共同）【カンヌ共同】フランス南部で開催されていた第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日夜（日本時間24日未明）開かれ、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」に主演した岡本多緒さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝いた。日本の俳優が女優賞を受賞したのは初めて。「急に具合が悪くなる」は、哲学者