雨の日に洗濯物を室内干ししてなかなか乾かず、困ったことはありませんか。洗濯物を早く乾かす方法について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【便利】「えっ…知らなかった」これが洗濯物を早く乾かす3つの“裏技”です！公式アカウントは「『洗濯物がなんだか臭う…』その原因、実は『乾くまでの時間』にありました」と投稿。その上で「洗濯のプロが最も意識