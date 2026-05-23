雨の日に洗濯物を室内干ししてなかなか乾かず、困ったことはありませんか。洗濯物を早く乾かす方法について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【便利】「えっ…知らなかった」 これが洗濯物を早く乾かす3つの“裏技”です！

公式アカウントは「『洗濯物がなんだか臭う…』その原因、実は『乾くまでの時間』にありました」と投稿。

その上で「洗濯のプロが最も意識するのは、ズバリ【5時間】という数字。洗い上がってから5時間を超えると、ニオイの元となる菌が爆発的に増えてしまうんです」と解説しています。

5時間以内に乾かしきれば、清潔さをキープできるとして、次の3つの方法を勧めています。

【洗濯物を早く乾かす方法】

・サーキュレーターか扇風機をあてる

・厚手の服と薄手の服を交互に干して風の道を作る

・新聞紙で下の湿気を吸い取る

同アカウントは「『今日は雨だし乾きにくそうだな…』という日こそ、この3つを試してみてくださいね」とコメント。

どうしても自分では5時間以内に乾かせない大物や、すでにニオイがついてしまった衣服はクリーニングに出すようアドバイスしています。