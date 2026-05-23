冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスは５月21日、カンファレンスリーグの出場権を争うプレーオフ準決勝でフローニンヘンと対戦し、２−０で勝利。24日の決勝に駒を進めた。前日会見で、オスカル・ガルシア監督は「ヨシップ・シュタロ、コウ・イタクラ、タケヒロ・トミヤスは出場できない。これは良くないことだ」とコメントしていたなか、冨安は83分から途中出場したものの、板倉は言葉通りメンバー外となった。指揮官が試