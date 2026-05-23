[5.23 J1百年構想リーグ EAST第18節](三協F柏)※18:00開始主審:Damian Kos<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 4 古賀太陽DF 26 杉岡大暉DF 42 原田亘MF 2 三丸拡MF 8 小泉佳穂MF 21 小西雄大MF 24 久保藤次郎MF 39 中川敦瑛MF 87 山内日向汰FW 18 垣田裕暉控えGK 29 永井堅梧DF 32 山之内佑成DF 88 馬場晴也MF 14 大久保智明MF 20 瀬川祐輔MF 27 熊坂光希MF 40 原川力FW 9 細谷真大FW 15 小見洋太監督リカルド