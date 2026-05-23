柏vs千葉 スタメン発表
[5.23 J1百年構想リーグ EAST第18節](三協F柏)
※18:00開始
主審:Damian Kos
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 2 三丸拡
MF 8 小泉佳穂
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 32 山之内佑成
DF 88 馬場晴也
MF 14 大久保智明
MF 20 瀬川祐輔
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 6 エドゥアルド
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
FW 37 姫野誠
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 24 鳥海晃司
MF 4 田口泰士
MF 27 岩井琢朗
MF 41 安井拓也
FW 7 田中和樹
FW 20 石川大地
FW 30 松村拓実
監督
小林慶行
※18:00開始
主審:Damian Kos
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 2 三丸拡
MF 8 小泉佳穂
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 32 山之内佑成
DF 88 馬場晴也
MF 14 大久保智明
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 6 エドゥアルド
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
FW 37 姫野誠
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 24 鳥海晃司
MF 4 田口泰士
MF 27 岩井琢朗
MF 41 安井拓也
FW 7 田中和樹
FW 20 石川大地
FW 30 松村拓実
監督
小林慶行