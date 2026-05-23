鮮やかなピンクのプラズマで光るスペースシップの船体/SpaceX（CNN）米民間宇宙企業スペースXの宇宙船「スターシップ」を包む鮮やかなマゼンダ色の輝きが撮影された。宇宙船が地球大気圏の厚い内層へと突っ込む再突入の瞬間を象徴する光景の一つだ。ただ、スターシップのエンジンの問題を考慮すると、この時点では事態が危険なものになる可能性もあった。スペースXのケート・タイス氏は「再突入は少々、刺激的なものになるかもしれ