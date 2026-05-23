スマホの普及や学校でのタブレットの使用などにより、子どもが近視になるリスクが高まっています。子どもにデジタル機器を使用させる際は「長時間使用しない」「顔を画面に近づけた状態で使用しない」などの対策が必要です。【豆知識】「えっ…」これが「近視管理眼鏡」の“正体”です！ところで、子どもの近視の治療法として「低濃度アトロピン点眼」「オルソケラトロジー」「多焦点ソフトコンタクトレンズ」が知られていま