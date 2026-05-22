[故障者情報]東京ヴェルディは22日、FW山見大登(26)とDF吉田泰授(26)の全治を公表した。左膝前十字靭帯損傷で手術をした山見は約8か月。左膝複合靭帯損傷、半月板損傷で手術した吉田は約1年を要する。山見は昨年6月にも練習中に右膝前十字靭帯を損傷。今季のJ1百年構想リーグで復帰し、9試合で1得点を決めていたが、再び練習中に悪夢が襲っていた。吉田は昨年夏に山形から東京Vに加入。今季のJ1百年構想リーグでは11試合4得