「怪しい日本語の迷惑メールなんて、自分は絶対に引っかからない」――もしそう油断しているなら、あなたはすでに最新詐欺の「極上のカモ」になっているかもしれない 。連日ニュースを賑わす人工知能（AI）のすさまじい進化。その能力があまりに高すぎるため、悪用を懸念する声も後を絶たない。実際、最新AIを悪用したサイバー攻撃に備え、各国政府や世界的な大企業が連携を強化する取り組みが国内外で進められている。たとえば、