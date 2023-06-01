滝沢秀明社長（44）率いるTOBE所属のアイドルグループ「CLASS SEVEN」大東立樹（21）が、6月24日よりCanva公式YouTubeチャンネルで配信されるオリジナルドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す」（全6話、順次公開）で主演することが22日、分かった。同作は、誰でも簡単に使えるデザインツールを提供する「Canva」のチュートリアルドラマ。高校3年生の教室を舞台に“オタク”男子、“元アイドル研究生”女子、そして“バ