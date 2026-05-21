【写真】スタイルが際立つ！ボムギュのシンプルコーデ【動画】ユニクロ明洞店を訪問したTXTボムギュ TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のBEOMGYU（ボムギュ）が、UNIQLO（ユニクロ）コーデを披露。「かっこよすぎる」と話題になっている。 ■ユニクロのシンプルコーデで際立つTXTボムギュのスタイル 5月19日、韓国・ソウル行われた「ユニクロ明洞店」のプレオ&#125