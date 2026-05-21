記事ポイント久保 建英・伊藤 洋輝・後藤 啓介の3名がサッカー日本代表に選出6月21日（日）チュニジア戦でパブリックビューイングを開催四ツ谷・浜松の2キャンパスとオンラインで全国一体の応援体制 2026年5月15日に発表されたサッカー日本代表メンバーに、第一学院高等学校の卒業生3名が選出されています。久保 建英 選手（レアル・ソシエダ）、伊藤 洋輝 選手（FCバイエルン・ミュンヘン）、後藤 啓介 選手（シント＝トロイ