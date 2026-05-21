久保建英ら3名が同校卒業生！ ウィザス「第一学院高等学校」

記事ポイント 久保 建英・伊藤 洋輝・後藤 啓介の3名がサッカー日本代表に選出6月21日（日）チュニジア戦でパブリックビューイングを開催四ツ谷・浜松の2キャンパスとオンラインで全国一体の応援体制 久保 建英・伊藤 洋輝・後藤 啓介の3名がサッカー日本代表に選出6月21日（日）チュニジア戦でパブリックビューイングを開催四ツ谷・浜松の2キャンパスとオンラインで全国一体の応援体制

2026年5月15日に発表されたサッカー日本代表メンバーに、第一学院高等学校の卒業生3名が選出されています。

久保 建英 選手（レアル・ソシエダ）、伊藤 洋輝 選手（FCバイエルン・ミュンヘン）、後藤 啓介 選手（シント＝トロイデンVV）の3名が、同校を卒業した顔ぶれです。

欧州の第一線で活躍する3名が同じ高校の卒業生であることが、代表発表後に注目を集めています。

ウィザス「第一学院高等学校」





日時：2026年6月21日（日）13時キックオフ（対チュニジア）メイン会場：四ツ谷キャンパスサブ会場：浜松キャンパス（伊藤 洋輝 選手・後藤 啓介 選手の出身キャンパス）形式：全国オンライン接続

第一学院高等学校は、通信制・単位制の高等学校で、全国に68キャンパスを展開しています（2026年5月時点）。

スポーツや芸能活動と学業の両立を目指す生徒が多く在籍しており、今回の3名の代表選出はその実績を示しています。

久保 建英 選手はスペインの名門レアル・ソシエダに所属し、伊藤 洋輝 選手はドイツの強豪FCバイエルン・ミュンヘン、後藤 啓介 選手はベルギーのシント＝トロイデンVVでプレーしています。

3名はいずれも世界トップクラスのリーグで活躍する選手です。

パブリックビューイングの開催

代表3名の選出を受け、6月21日（日）13時キックオフのチュニジア戦に合わせたパブリックビューイングが開催されます。

四ツ谷キャンパスをメイン会場、浜松キャンパスをサブ会場として設け、全国のキャンパスがオンラインで接続される形式です。

浜松キャンパスは伊藤 洋輝 選手と後藤 啓介 選手の出身キャンパスで、両選手の在籍当時を知る教職員も会場に集まります。

メディア向けの取材も受け付けており、代表選出メンバーの在籍時エピソードに関する取材申し込みは6月10日（水）が締め切りです。

当日は、パブリックビューイング会場での観戦の様子や在校生へのインタビュー取材が可能となっています。

第一学院高等学校の卒業生





第一学院高等学校の制服を着た男女5名の在校生が、「第一学院高等学校」のロゴ入り青い卒業証書フォルダーを手に持ち、ピースサインで笑顔を見せています。

同校には、スポーツや芸能の夢を持つ生徒のほか、不登校や高校中退を経験した生徒も在籍しており、一人ひとりの進路実現を支援する体制が整っています。

サッカー以外の分野でも多くの卒業生が活躍しており、サッカーの高井 幸大 選手（トッテナム・ホットスパーFC所属）、水球の稲場 悠介 選手、スケートボードの開 心那 選手らが名を連ねています。

芸能分野ではLittle Glee Monster（MAYU・かれん・アサヒ）のほか、動画クリエーターのねお（チャンネル登録者数89.9万人）、ゆーぽん（チャンネル登録者数67.6万人）、のえのん（チャンネル登録者数41万人）も同校の卒業生です。

欧州トップクラブに所属する卒業生3名が同時に日本代表に選出された第一学院高等学校のパブリックビューイングは、選手の在学時代を知る教職員とともに試合を観戦できる機会となっています。

全国68キャンパスをオンラインでつないで一体で応援する6月21日のイベントは、スポーツと学業を両立してきた同校ならではのスケールで行われます。

ウィザス「第一学院高等学校」の紹介でした。

よくある質問

Q. パブリックビューイングのメイン会場とサブ会場の違いは何ですか？

A. 四ツ谷キャンパスがメイン会場、浜松キャンパスがサブ会場となっています。

浜松キャンパスは伊藤 洋輝 選手と後藤 啓介 選手の出身キャンパスで、両選手の在籍当時を知る教職員が会場に集まります。

その他のキャンパスはオンラインで接続されます。

Q. 第一学院高等学校はどのような教育を行っていますか？

A. 通信制・単位制の高等学校で、全国68キャンパス（2026年5月時点）を展開しています。

独自の「プラスサイクル指導」をもとに一人ひとりの自己成長を支援する体制を持ち、スポーツ・芸能活動と学業の両立を目指す生徒が在籍しています。

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