【TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」】 7月 放送予定 7月より放送予定のTVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」のメインPVが公開された。 「BLEACH」は、「週刊少年ジャンプ」で連載された剣戟バトルアクション。同作の最終章「千年血戦篇」のTVアニメが2022年10月より放送開始となり、2024年10月には第3クール「相剋譚」が放送された。そして7月よりついに最終クール「禍進