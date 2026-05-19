【TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」】 7月 放送予定

7月より放送予定のTVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」のメインPVが公開された。

「BLEACH」は、「週刊少年ジャンプ」で連載された剣戟バトルアクション。同作の最終章「千年血戦篇」のTVアニメが2022年10月より放送開始となり、2024年10月には第3クール「相剋譚」が放送された。そして7月よりついに最終クール「禍進譚」が放送開始となる。

今回公開されたメインPVでは、黒崎一護とユーハバッハが激突する、一瞬の隙も許されない緊迫の戦闘シーンから幕を開ける。浦原喜助、四楓院夜一をはじめ、護廷十三隊や石田雨竜といった、各キャラクターたちのド派手なバトルアクションが次々と展開される大迫力の映像となっている。緻密な作画と躍動感あふれる演出が融合したメインPVは、7月の放送開始に向けて、期待をさらに高める内容に仕上がっている。

TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」劇場先行上映実施決定

【TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」メインPV解禁！】

6月21日に最終クール「禍進譚」第1話から第3話が1日限定で先行上映される。東京都港区にある「ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場」では、豪華キャストによる舞台挨拶付き上映も実施される。

北米、オーストラリア、フランス、韓国など世界各国の劇場での先行上映も決定しており、最終クールへの盛り上がりが世界中に広がっている。

劇場先行上映 プレミア舞台挨拶

・日程：6月21日

・公演：14時の回上映後/16時35分の回上映後（「Klub Outside」会員限定）

・内容：最終クール「禍進譚」第1話から第3話先行上映＋キャスト舞台挨拶

・会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

・登壇

14時の回上映後

森田成一、杉山紀彰、三木眞一郎、梅原裕一郎

（敬称略）

16時35分の回上映後（「Klub Outside」会員限定）

森田成一、杉山紀彰、三木眞一郎、梅原裕一郎、武内駿輔

（敬称略）

・特典：原画イラストカード3種セット

「久保帯人先生描き下ろし 限定ステッカー」（「Klub Outside」会員限定スペシャル来場者特典）

※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。

※本作をご鑑賞されたお客様お一人様につき1つプレゼントいたします。

※「久保帯人先生描き下ろし 限定ステッカー」は「Klub Outside」会員限定回の本会場でのみの配布となります。

※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製等は一切禁止となります。

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。ご了承下さい。

□「劇場先行上映 プレミア舞台挨拶」詳細ページ

チケット販売方法

チケットぴあ 販売方法

・受付期間：5月19日20時～6月11日23時59分

□受付ページ

「Klub Outside」会員限定回チケット販売方法

・受付期間：5月19日20時～6月2日23時59分

久保帯人氏の公式ファンクラブ「Klub Outside」にて会員限定チケットの販売が行なわれる。

※「Klub Outside」会員限定でお申込みいただけます。チケットお申込みの際は、必ず「Klub Outside」にご登録の「氏名」・「電話番号」をご入力の上お申込みをお願いいたします。またお申込みの際に「会員番号」をご入力いただく必要がございますので、以下「Klub Outside」内My Pageで事前にご確認・お控えいただきますようお願いいたします。

□「Klub Outside」のページ

□「Klub Outside」内My Page

【1日限定先行上映】

・日程：6月21日

・内容：最終クール第1話～第3話先行上映

・劇場：新宿バルト９/ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場/札幌シネマフロンティア/ミッドランドスクエアシネマ/Ｔ・ジョイ梅田/Ｔ・ジョイ博多

上映スケジュールやチケット販売スケジュール、金額は各上映劇場HPにて随時告知される。

TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-」LINEスタンプ投票実施

TVアニメ第3クール「BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-」のLINEクリエイターズスタンプが製作される。ファンが思う「スタンプになったら“嬉しい”、“欲しい”と思う第3クールのシーン」の中から、投票数の多かった上位シーンがスタンプとして登場する。

投票期間は5月19日から5月27日23時59分まで。投票は1人1日1回5個までとなる。

□投票ページ

※スタンプとしての使いやすさを優先したものもあり、アニメ本編とは関係のないワードと組み合わせている場合がございます。

※ワードは変更となる可能性がございます。

※ご投票は1つのシーンにつき1回となります。1つのシーンに複数回のご投票はできませんのでご了承ください。

※なお、この一覧にないシーンでも、「#BLEACH スタンプ希望」のハッシュタグをつけて、好きなシーンとワードをポストしていただければ、そちらも選考対象とさせていただきます。

振り返り特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」

2004年から放送が始まり、TVシリーズとしても千年血戦篇としてもクライマックスを迎えるTVアニメ「BLEACH」。これまでのシリーズを各篇ごとに振り返る特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」が実施される。

原作・久保帯人氏が描いた歴代の黒崎一護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねるスペシャルビジュアルの解禁を皮切りに、TVアニメ「BLEACH」公式YouTubeチャンネルでのアニメ無料配信や歴代OP＆ED映像の公開、各篇のメインキャストを集めた座談会インタビュー動画の公開など様々な企画が実施される。

□「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」特設サイト

「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」

放送情報：7月よりテレ東系列ほかにて放送開始

スタッフ

原作・総監修：久保帯人「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊）

総監督：田口智久

監督：村田光

シリーズ構成：田口智久、平松正樹

キャラクターデザイン：工藤昌史

総作画監督：長谷川亨雄、小松原聖、高柳久美子

アクション・エフェクト作画監督：酒井智史、橋本敬史

美術監督：谷岡善王

美術設定：天田俊貴

色彩設計：合田沙織

編集：三嶋章紀

撮影監督：山田和弘、奥原聡美

CG監督：佐々木俊宏、鈴木隆弘

音楽：鷺巣詩郎

音響監督：長崎行男

音響制作：ザック・プロモーション

アニメーション制作：PIERROT FILMS

（敬称略）

キャスト

黒崎一護：森田成一

石田雨竜：杉山紀彰

井上織姫：松岡由貴

茶渡泰虎：安元洋貴

志波岩鷲：高木渉

朽木ルキア：折笠富美子

阿散井恋次：伊藤健太郎

浦原喜助：三木眞一郎

四楓院夜一：ゆきのさつき

京楽春水：大塚明夫

朽木白哉：置鮎龍太郎

日番谷冬獅郎：朴ロ美（ロは王偏に路）

更木剣八：立木文彦

藍染惣右介：速水奨

ユーハバッハ：菅生隆之

ユーグラム・ハッシュヴァルト：梅原裕一郎

アスキン・ナックルヴァール：武内駿輔

ジェラルド・ヴァルキリー：小山剛志

（敬称略）

【ストーリー】

死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てに滅びの未来が視えようとも──

霊王宮に立ち入らんとするユーハバッハを迎え撃つ王属特務・零番隊。

だが、滅却師の王とその親衛隊は、零番隊の壮絶な卍解を打ち破り、遂に霊王大内裏に踏み入る。

兵主部一兵衛から霊王護衛を託された黒崎一護たち。

しかし、ユーハバッハの策略により、一護はその剣で霊王を斬ってしまう。

霊王の死──それは、三界の崩壊を意味していた。

各界に『歪み』が現れ、滅びの予兆が世界を覆い始める。

護廷十三隊は滅却師の残党と手を組んで、霊王宮へと向かう。

だが、霊王宮は《見えざる帝国》の手に堕ち、《真世界城》へと姿を変えていた。

死神たちを嘲笑うかのように天空に聳え立つ城で親衛隊が待ち受ける。

《真世界城》各地で、護廷十三隊と親衛隊の激戦が繰り広げられる。一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ