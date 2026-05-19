ローソンは5月19日より、亀田製菓の「ハッピーターン」ブランド50周年を記念したコラボレーション商品として、「からあげクン ハッピーターン味」など5品を全国の「ローソン」にて販売している。○「からあげクン ハッピーターン味」(298円)ローソン「からあげクン ハッピーターン味」298円亀田製菓の「ハッピーターン」ブランドは、1976年に誕生して今年で50周年。それを記念して企画された今回のコラボレーションでは、まず、「