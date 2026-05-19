J2のいわきFCが18日にクラブ公式X(@IwakiFcOfficial)を更新し、読売ジャイアンツの阿部慎之助監督がクラブを訪問したことを報告した。阿部監督は、いわきを率いる田村雄三監督の中央大時代の先輩。クラブは「読売ジャイアンツ 阿部慎之助 監督が、中央大学の後輩である田村監督を激励するために来社されました」と伝え、阿部監督がいわきのユニフォーム、田村監督が巨人のユニフォームを着たツーショットなどを掲載している。